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Премьер РА: Россия открыто призвала армянское население свергнуть власть

Премьер РА: Россия открыто призвала армянское население свергнуть власть "Несколько месяцев назад Россия открыто призвала армянское население свергнуть власть".
В регионе
23 февраля 2024 г. 01:27
Премьер РА: Россия открыто призвала армянское население свергнуть власть

"Несколько месяцев назад Россия открыто призвала армянское население свергнуть власть".

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу France 24 заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, эта пропаганда из Москвы против него не ослабевает.

"Я особенно обеспокоен похищением солдатами РФ в Армении российского дезертира Дмитрия Сетракова. Мы не можем терпеть незаконные действия на нашей территории. Будут последствия, если требования Еревана останутся без ответа", - сказал Н.Пашинян.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Rusiya Ermənistan əhalisini hakimiyyəti devirməyə çağırıb

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