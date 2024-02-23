Премьер РА: Россия открыто призвала армянское население свергнуть власть

"Несколько месяцев назад Россия открыто призвала армянское население свергнуть власть".

"Несколько месяцев назад Россия открыто призвала армянское население свергнуть власть".

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу France 24 заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, эта пропаганда из Москвы против него не ослабевает.

"Я особенно обеспокоен похищением солдатами РФ в Армении российского дезертира Дмитрия Сетракова. Мы не можем терпеть незаконные действия на нашей территории. Будут последствия, если требования Еревана останутся без ответа", - сказал Н.Пашинян.