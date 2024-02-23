Премьер РА: Россия открыто призвала армянское население свергнуть власть

"Несколько месяцев назад Россия открыто призвала армянское население свергнуть власть".
Как передает Report, об этом в интервью телеканалу France 24 заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
По его словам, эта пропаганда из Москвы против него не ослабевает.
"Я особенно обеспокоен похищением солдатами РФ в Армении российского дезертира Дмитрия Сетракова. Мы не можем терпеть незаконные действия на нашей территории. Будут последствия, если требования Еревана останутся без ответа", - сказал Н.Пашинян.