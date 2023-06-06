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Премьер прогнозирует поражение оппозиции на выборах в Грузии

Премьер прогнозирует поражение оппозиции на выборах в Грузии Оппозиция проиграет на предстоящих парламентских выборах в Грузии.
В регионе
6 июня 2023 г. 15:06
Премьер прогнозирует поражение оппозиции на выборах в Грузии
Ираклий Гарибашвили

Оппозиция проиграет на предстоящих парламентских выборах в Грузии.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, комментируя предложение председателя крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили к небольшим партиям о сотрудничестве для преодоления 5%-го барьера.

"Я вижу перспективу, что оппозиция еще раз и жестко потерпит поражение на выборах 2024 года. Я не хочу комментировать действия несерьезных людей, вы упомянули Хабеишвили и других", - заявил премьер, отметив, что эти люди просто являются обычной маргинализированной силой, у которой нет никакой повестки дня.

"Они не могут предложить нашей общественности, нашему народу, какое-то альтернативное мнение", – отметил Гарибашвили.

По словам Гарибашвили, выступления представителей "Нацдвижения" лишены всякого содержания.

Хабеишвили заявил на днях, что оппозиция должна говорить о коалиции с "Нацдвижением". Кроме того, он пообещал помочь оппозиционным партиям набрать проходной 5%-ный барьер на предстоящих парламентских выборах. Они пройдут в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.

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Версия на английском языке Georgian PM predicts opposition's defeat in upcoming elections

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