О нас

Премьер Польши прибыл с визитом в Киев

Премьер Польши прибыл с визитом в Киев В пятницу, 9 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев с визитом. В ходе визита он проведет несколько официальных встреч.
В регионе
9 сентября 2022 г. 12:00
Премьер Польши прибыл с визитом в Киев

В пятницу, 9 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев с визитом. В ходе визита он проведет несколько официальных встреч.

Как передает Report со ссылкой на Polsat News, об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

"Будут обсуждаться важные вещи, связанные с геополитической ситуацией и энергетическим рынком, энергетической и военной безопасностью", - рассказал он.

Мюллер добавил, что информация о визите Моравецкого предоставляется с некоторой задержкой по соображениям безопасности.

Он заверил, что визит Моравецкого является политическим сигналом в адрес Кремля.

"Мы будем поддерживать Украину в этой очень сложной ситуации. Считаем, что Россия нарушает все возможные международные стандарты. Защита Украины - это защита нашей безопасности", - добавил пресс-секретарь правительства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Polşanın Baş naziri Kiyevdədir

Другие новости из категории

Украина требует от России компенсацию в размере 300 млрд долларов
Украина требует от России компенсацию в размере 300 млрд долларов
9 сентября 2022 г. 11:38
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ приблизились к 52 тыс. человек
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ приблизились к 52 тыс. человек
9 сентября 2022 г. 10:22
Глава МО Армении встретился в США с заместителем главы Пентагона
Глава МО Армении встретился в США с заместителем главы Пентагона
9 сентября 2022 г. 09:30
Турецкая армия нейтрализовала террористов на севере Сирии
Турецкая армия нейтрализовала террористов на севере Сирии
9 сентября 2022 г. 06:51
В Грузии задержаны граждане Армении
В Грузии задержаны граждане Армении
9 сентября 2022 г. 05:52
В Турции задержан один из лидеров ИГИЛ
ФотоВ Турции задержан один из лидеров ИГИЛ
9 сентября 2022 г. 00:48
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II
8 сентября 2022 г. 23:52
СМИ: Украинская армия освободила города Балаклея и Шевченково
СМИ: Украинская армия освободила города Балаклея и Шевченково
8 сентября 2022 г. 20:36
Президент Украины встретился с госсекретарем США в Киеве
Президент Украины встретился с госсекретарем США в Киеве
8 сентября 2022 г. 17:53
Блинкен прибыл в Киев с неанонсированным визитом
Блинкен прибыл в Киев с неанонсированным визитом
8 сентября 2022 г. 14:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi