Премьер Польши прибыл с визитом в Киев

В пятницу, 9 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев с визитом. В ходе визита он проведет несколько официальных встреч.

В пятницу, 9 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев с визитом. В ходе визита он проведет несколько официальных встреч.

Как передает Report со ссылкой на Polsat News, об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

"Будут обсуждаться важные вещи, связанные с геополитической ситуацией и энергетическим рынком, энергетической и военной безопасностью", - рассказал он.

Мюллер добавил, что информация о визите Моравецкого предоставляется с некоторой задержкой по соображениям безопасности.

Он заверил, что визит Моравецкого является политическим сигналом в адрес Кремля.

"Мы будем поддерживать Украину в этой очень сложной ситуации. Считаем, что Россия нарушает все возможные международные стандарты. Защита Украины - это защита нашей безопасности", - добавил пресс-секретарь правительства.