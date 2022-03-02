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Премьер Польши: Нужен план ЕС по восстановлению Украины на 100 млрд евро

Премьер Польши: Нужен план ЕС по восстановлению Украины на 100 млрд евро Евросоюз должен разработать план восстановления Украины после войны на 100 млрд евро.
В регионе
2 марта 2022 г. 11:58
Премьер Польши: Нужен план ЕС по восстановлению Украины на 100 млрд евро

Евросоюз должен разработать план восстановления Украины после войны на 100 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на издание PAP, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Нам нужен план восстановления, о котором я говорил с президентом Еврокомиссии. Например, 100 млрд евро, профинансированные Европейским Союзом для того, чтобы в ближайшие годы уничтоженная инфраструктура, уничтоженные школы, больницы, разбомбленные жилища могли быть отстроены", - цитирует издание польского премьера.

Как сообщал УНИАН, Европейский парламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

В частности, "за" проголосовало 637 депутатов ЕП, "против" - 13 евродепутатов, "воздержались" - 26.

Теперь эта резолюция передается уполномоченным на принятие соответствующих решений институтам Евросоюза и всем странам-членам сообщества.

В документе также осуждается российская агрессия против Украины.

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