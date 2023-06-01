Премьер Нидерландов: Украине нужно больше систем Patriot

Украине нужно больше зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Украине нужно больше зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте по прибытии на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).

Он отметил, что в ходе саммита будут обсуждать усиление противовоздушной обороны Украины, в том числе передачу стране новых систем Patriot.

"Высоко в повестке дня сегодня будет военная поддержка. F-16, системы Patriot. Украина нуждается в них. Поэтому мы будем работать над расширением коалиции Patriot", - сказал Рютте.