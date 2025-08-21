Премьер: На выборах в 2026 году гражданам Армении предстоит сделать выбор между миром и отсутствием мира

О нас

21 августа 2025 г. 12:40
На предстоящих в июне 2026 года парламентских выборах гражданам Армении предстоит сделать выбор между "миром и отсутствием мира".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил журналистам после заседания правительства.

"На предстоящих парламентских выборах гражданам Армении предстоит сделать выбор - мне не хочется говорить "мир и война", скажу мягче: между миром и отсутствием мира. И именно поэтому я в своем обращении в понедельник четко заявил, что этот установленный мир нуждается в ежедневной заботе, и это задача, которую мы должны решать вместе, каждый на своем месте, включая граждан, в том числе и при определении своих политических позиций", - отметил Пашинян.

Он также подчеркнул, что Армения ежедневно "работает, работала и будет работать" над подписанием мирного соглашения с Азербайджаном.

