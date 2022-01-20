Премьер Молдовы попросила парламент ввести режим ЧП в области энергетики

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица запросила в парламенте введение режима чрезвычайного положения в области энергетики сроком на 60 дней.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица запросила в парламенте введение режима чрезвычайного положения в области энергетики сроком на 60 дней.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", на внеочередном заседании парламента в четверг она аргументировала необходимость этой меры тем, что "существуют реальные риски для энергетической безопасности страны".

Представляя проект постановления парламента, премьер сообщила, что "компания "Молдовагаз" не смогла найти общий язык с "Газпромом", чтобы получить отсрочку по авансовому платежу за январь, который необходимо было сделать до 20 января".

"Молдовагаз" получил предупреждение о том, что "Газпром" оставляет за собой право прекратить подачу газа в случае невыплаты аванса за январь. Согласно контракту, "Молдовагаз" должен был до 20 января оплатить поставку газа за декабрь. 14 января это обязательство было выполнено, "Молдовагаз" полностью расплатились за декабрь. Кроме того, до 20 января "Молдовагаз" должен выплатить 50% аванса за январь - около 63 млн долларов США. Речь идет об авансе за потребление газа в текущем месяце. Из этой суммы компания выплатила лишь 38 млн. Неоплаченная разница составляет 25 млн", - отметила Гаврилица.

Она выразила сожаление, что "Газпром" не захотел пойти навстречу "Молдовагазу".

Она отметила, что в условиях режима чрезвычайного положения правительство примет ряд срочных мер. Правительство в срочном порядке примет решение о предоставлении компании "Молдовагаз" отсрочки по выплате НДС, кроме того, правительство выплатит молдавской компании авансом компенсации за январь и февраль, которые предоставляются в счет потребления газа бытовыми потребителями.

"Эти меры позволят "Молдовагазу" накопить и перечислить "Газпрому" необходимые 25 млн долларов", - сказала премьер-министр.