Премьер-министры России и Беларуси в сентябре посетят Казахстан

Главы правительств России и Беларуси Михаил Мишустин и Роман Головченко приедут в Казахстан в конце сентября.

Главы правительств России и Беларуси Михаил Мишустин и Роман Головченко приедут в Казахстан в конце сентября.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

По его словам, они нанесут визит в промышленную выставку "Иннопром. Казахстан".

"25-27 сентября 2023 года в городе Астане на территории Международного выставочного центра EXPO состоится Международная промышленная выставка "Иннопром. Казахстан-2023", - отметил он.

На выставке будут представлены ключевые промышленные компании Казахстана и России, а также национальные экспозиции Армении, Беларуси и отдельных компаний из стран ЕАЭС, Пакистана, Турции, Индии, Ирана, Азербайджана, добавил он.

"Целью проведения выставки является развитие промышленной кооперации, привлечение инвестиций, расширение торгового сотрудничества и глобальный обмен опытом", - заключил Смадияров.