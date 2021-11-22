Премьер-министры Грузии, Украины и Молдовы проведут встречу в Брюсселе

В Брюсселе идет подготовка к встрече премьер-министров Грузии, Украины и Молдовы.

В Брюсселе идет подготовка к встрече премьер-министров Грузии, Украины и Молдовы.

Как передает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал на заседании правительства.

По его словам, трехстороннюю встречу планируется провести 30 ноября – 1 декабря в Брюсселе: "В связи с этим достигнуто предварительное соглашение. Подготовительная встреча будет организована в преддверии саммита "Восточного партнерства", который состоится 15 декабря в Брюсселе. Я тоже приму участие в саммите".

Министры иностранных дел Грузии, Украины и Молдовы летом текущего года создали новый формат сотрудничества с Евросоюзом – "Ассоциированное трио".