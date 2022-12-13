Премьер-министр Украины: ВСУ не остановятся до полной победы

Вооруженные силы Украины не остановятся, пока все оккупированные земли не будут освобождены.

Вооруженные силы Украины не остановятся, пока все оккупированные земли не будут освобождены.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на сегодняшней конференции по Украине в Париже.

"ВСУ освободили Киевскую, Черниговскую, Сумскую область, практически всю Харьковскую область. Мы освободили единственный областной центр, который Россия смогла захватить за это время, это Херсон. Наша армия идет вперед и не остановится до полной победы", - сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВС страны уже освободили 1888 населенных пунктов, однако почти столько же находятся пока под оккупацией.

Между тем, в Минобороны Украины полагают, что война может завершится к концу весны.