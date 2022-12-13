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Премьер-министр Украины: ВСУ не остановятся до полной победы

Премьер-министр Украины: ВСУ не остановятся до полной победы Вооруженные силы Украины не остановятся, пока все оккупированные земли не будут освобождены.
В регионе
13 декабря 2022 г. 14:08
Премьер-министр Украины: ВСУ не остановятся до полной победы

Вооруженные силы Украины не остановятся, пока все оккупированные земли не будут освобождены.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на сегодняшней конференции по Украине в Париже.

"ВСУ освободили Киевскую, Черниговскую, Сумскую область, практически всю Харьковскую область. Мы освободили единственный областной центр, который Россия смогла захватить за это время, это Херсон. Наша армия идет вперед и не остановится до полной победы", - сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВС страны уже освободили 1888 населенных пунктов, однако почти столько же находятся пока под оккупацией.

Между тем, в Минобороны Украины полагают, что война может завершится к концу весны.

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