Премьер-министр Украины: ВСУ не остановятся до полной победы

Вооруженные силы Украины не остановятся, пока все оккупированные земли не будут освобождены.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на сегодняшней конференции по Украине в Париже.
"ВСУ освободили Киевскую, Черниговскую, Сумскую область, практически всю Харьковскую область. Мы освободили единственный областной центр, который Россия смогла захватить за это время, это Херсон. Наша армия идет вперед и не остановится до полной победы", - сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВС страны уже освободили 1888 населенных пунктов, однако почти столько же находятся пока под оккупацией.
Между тем, в Минобороны Украины полагают, что война может завершится к концу весны.