Премьер-министр Украины прибыл в Канаду

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в Канаду. После этого глава правительства посетит США.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в Канаду. После этого глава правительства посетит США.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьера.

Он отметил, что в Канаде встретится с премьер-министром Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд.

На этой неделе глава украинского правительства также посетит США. Шмыгаль проведет ряд встреч с американскими чиновниками и примет участие в Spring Meetings, которые проводят Всемирный банк и Международный валютный фонд. В этом году мероприятие состоится в Вашингтоне.

"Готовим новые договоренности и соглашения по усилению макрофинансовой и экономической устойчивости нашего государства", - отметил премьер.