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Премьер-министр Украины прибыл в Канаду

Премьер-министр Украины прибыл в Канаду Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в Канаду. После этого глава правительства посетит США.
В регионе
11 апреля 2023 г. 11:19
Премьер-министр Украины прибыл в Канаду

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл с рабочим визитом в Канаду. После этого глава правительства посетит США.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьера.

Он отметил, что в Канаде встретится с премьер-министром Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд.

На этой неделе глава украинского правительства также посетит США. Шмыгаль проведет ряд встреч с американскими чиновниками и примет участие в Spring Meetings, которые проводят Всемирный банк и Международный валютный фонд. В этом году мероприятие состоится в Вашингтоне.

"Готовим новые договоренности и соглашения по усилению макрофинансовой и экономической устойчивости нашего государства", - отметил премьер.

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Версия на английском языке Ukrainian PM arrives in Canada
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş naziri Kanadada səfərdədir, daha sonra ABŞ-a gedəcək

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