Премьер-министр Украины назвал сумму, необходимую на восстановление страны

На восстановление в Украине после военных действий предварительно нужно более 565 млрд долларов США.

На восстановление в Украине после военных действий предварительно нужно более 565 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. На этой встрече в частности обсудили вопросы поддержки Украины в будущем.

"Мы говорим о том, что уже сегодня ЕС дает мощную поддержку. И каждая из представленных здесь стран дает мощную поддержку... И мы ожидаем поддержку с точки зрения финансирования восстановления Украины. Мы призываем весь мир помочь Украине завершить эту войну, наполнить фонды восстановления нашего государства. И восстановить. Мы благодарны за помощь и поддержку, которую десятки государств и миллионы людей по всему миру уже предоставляют Украине", - подчеркнул премьер-министр.

По его словам, в правительстве Украины уже создана и работает соответствующая группа, которая занимается оценкой потерь для экономики вследствие российской агрессии.