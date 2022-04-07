Премьер-министр: Турция является одним из самых надежных друзей Грузии

Турция является одним из самых надежных друзей Грузии c момента обретения ею независимости. Стратегическое партнерство между двумя странами находится на высоком уровне.

Турция является одним из самых надежных друзей Грузии c момента обретения ею независимости. Стратегическое партнерство между двумя странами находится на высоком уровне.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорилось в ходе встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

Стороны обсудили дружеские и партнерские отношения между странами, подчеркнули важность углубления существующего сотрудничества.

В ходе встречи стороны также обсудили плодотворное сотрудничество между правоохранительными органами Грузии и Турции, также была обсуждена инициатива И.Гарибашвили «Политика мирного соседства», предусматривающая участие трех стран Южного Кавказа.

Премьер-министр выразил благодарность Турции за поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Грузии.