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Премьер-министр: Турция является одним из самых надежных друзей Грузии

Премьер-министр: Турция является одним из самых надежных друзей Грузии Турция является одним из самых надежных друзей Грузии c момента обретения ею независимости. Стратегическое партнерство между двумя странами находится на высоком уровне.
В регионе
7 апреля 2022 г. 15:33
Премьер-министр: Турция является одним из самых надежных друзей Грузии

Турция является одним из самых надежных друзей Грузии c момента обретения ею независимости. Стратегическое партнерство между двумя странами находится на высоком уровне.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорилось в ходе встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

Стороны обсудили дружеские и партнерские отношения между странами, подчеркнули важность углубления существующего сотрудничества.

В ходе встречи стороны также обсудили плодотворное сотрудничество между правоохранительными органами Грузии и Турции, также была обсуждена инициатива И.Гарибашвили «Политика мирного соседства», предусматривающая участие трех стран Южного Кавказа.

Премьер-министр выразил благодарность Турции за поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Грузии.

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Версия на английском языке Georgia sees Turkiye as one of most reliable friends - PM
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: “Türkiyə Gürcüstanın ən etibarlı dostlarından biridir”

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