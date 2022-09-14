Таджикистан призвал к дипломатическому решению эскалации на армяно-азербайджанской границе

Таджикистан призвал решить ситуацию на границе Азербайджана и Армении дипломатическим путем.

Таджикистан призвал решить ситуацию на границе Азербайджана и Армении дипломатическим путем.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Ховар, об этом заявил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, выступая на внеочередной онлайн-сессии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Он выразил обеспокоенность таджикской стороны по поводу эскалации ситуации на границе, подчеркнул, что "важно не допустить дальнейшего обострения ситуации и как можно скорее вернуть пути решения проблем в политическое и дипломатическое русло".

Глава таджикского кабмина выразил уверенность, что единственным способом обеспечения мира и стабильности в регионе является эффективное использование средств диалога на основе принятых документов.