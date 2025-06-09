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Премьер-министр Словакии прибыл в Узбекистан

Премьер-министр Словакии прибыл в Узбекистан Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл в Ташкент с официальным визитом.
В регионе
9 июня 2025 г. 10:41
Премьер-министр Словакии прибыл в Узбекистан

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл в Ташкент с официальным визитом.

Как передает Report, об этом сообщают узбекские СМИ.

В аэропорту высокого гостя встретил глава Кабмина Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.

В рамках визита пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых стороны обсудят дальнейшее развитие узбекско-словацкого многопланового сотрудничества.

Особое внимание уделят расширению партнерства в приоритетных сферах: торговле, инвестициях и инновациях, сельском хозяйстве, промышленности, энергетике, туризме.

По итогам встречи лидеров двух государств предусматривается подписание документов, направленных на развитие узбекско-словацкого взаимовыгодного сотрудничества.

Фицо также примет участие в IV Ташкентском международном инвестиционном форуме. По итогам визита он посетит Казахстан.

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