Премьер-министр России посетит Армению 24-25 августа

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Армению 24–25 августа для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Армению 24–25 августа для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Мероприятие состоится на горном курорте Цахкадзор, в 50 км от Еревана.

"В ходе встречи главы правительств планируют обсудить вопросы дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Стороны обсудят дальнейшее совершенствование правовых механизмов в рамках ЕАЭС, укрепление существующих форматов взаимодействия с другими странами и налаживание контактов с потенциальными партнерами", - говорится в сообщении.

Мероприятие состоится под эгидой российского председательства в органах ЕАЭС.