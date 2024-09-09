Премьер-министр России Мишустин прибыл в Ташкент

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в столицу Узбекистана.
Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Узбекистана.
Согласно программе визита, Мишустин совместно с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым проведут очередное заседание совместной комиссии.
Стороны обсудят ход реализации договоренностей по углублению двустороннего сотрудничества.
Особое внимание главы правительств намерены уделить продвижению крупных проектов в промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и других областях. По итогам будут приняты совместное коммюнике, а также ряд межправительственных и межведомственных документов.
10 сентября, состоится встреча российского премьера с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.