Премьер-министр РФ Мишустин посетит Иран и Армению

Председатель Правительства России Михаил Мишустин посетит Иран и Армению.
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Согласно информации, 30 сентября Мишустин посетит Тегеран, где проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом.
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На следующий день, 1 октября, российский премьер
Отмечается, что вместе с коллегами из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана Мишустин обсудит "актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза", уделив особое внимание "вопросам функционирования внутреннего рынка, развитию взаимодействия в промышленной, транспортной, таможенно-тарифной, сельскохозяйственной и энергетической сферах".