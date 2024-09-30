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Премьер-министр РФ Мишустин посетит Иран и Армению

Премьер-министр РФ Мишустин посетит Иран и Армению Председатель Правительства России Михаил Мишустин посетит Иран и Армению.
В регионе
30 сентября 2024 г. 01:37
Премьер-министр РФ Мишустин посетит Иран и Армению

Председатель Правительства России Михаил Мишустин посетит Иран и Армению.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.

Согласно информации, 30 сентября Мишустин посетит Тегеран, где проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом.

Премьер РФ, как отмечается в сообщении Правительства РФ в Telegram, обсудит "весь комплекс российско-иранского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях". Также особое внимание будет уделено реализации совместных проектов в области транспорта, энергетики, промышленности, сельского хозяйства и других сферах.

На следующий день, 1 октября, российский премьер направится с визитом в Армению для участия в 40-м заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и пленарной сессии Евразийского экономического форума.

Отмечается, что вместе с коллегами из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана Мишустин обсудит "актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза", уделив особое внимание "вопросам функционирования внутреннего рынка, развитию взаимодействия в промышленной, транспортной, таможенно-тарифной, сельскохозяйственной и энергетической сферах".

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