Премьер-министр Пакистана прибыл в Казахстан для участия в саммите ШОС

Премьер-министр Пакистана Шахбаза Шариф прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Премьер-министр Пакистана Шахбаза Шариф прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Казинформ".

В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Отмечается, что Казахстан и Пакистан развивают взаимодействие в рамках организаций, а также двустороннее торгово-экономическое, транспортно-логистическое и гуманитарное сотрудничество. Перспективными направлениями также являются IT-индустрия и финансовая сфера.