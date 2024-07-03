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Премьер-министр Пакистана прибыл в Казахстан для участия в саммите ШОС

Премьер-министр Пакистана прибыл в Казахстан для участия в саммите ШОС Премьер-министр Пакистана Шахбаза Шариф прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В регионе
3 июля 2024 г. 13:41
Премьер-министр Пакистана прибыл в Казахстан для участия в саммите ШОС

Премьер-министр Пакистана Шахбаза Шариф прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Казинформ".

В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Отмечается, что Казахстан и Пакистан развивают взаимодействие в рамках организаций, а также двустороннее торгово-экономическое, транспортно-логистическое и гуманитарное сотрудничество. Перспективными направлениями также являются IT-индустрия и финансовая сфера.

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