Премьер-министр Пакистана: Необходимо развить транспортные коммуникации между странами ОЭС

Необходимо развить транспортные коммуникации, подписать соглашения в сфере транспорта и транзита между странами ОЭС.

Необходимо развить транспортные коммуникации, подписать соглашения в сфере транспорта и транзита между странами ОЭС.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил премьер-министр переходного правительства Исламской Республики Пакистан Анвар-уль-Хак Какар, выступая на 16-м саммите Организации экономического сотрудничества в столице Узбекистана.

"Регион ОЭС богат природными ресурсами, культурным наследием, все это является основой для экономической интеграции", - сказал он.

По словам пакистанского премьера, несмотря на огромный потенциал, доля ОЭС в глобальной торговле составляет всего лишь 2%. Поэтому очень важно укреплять региональную торговлю, взаимосвязанность, транспортные коридоры.