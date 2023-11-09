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Премьер-министр Пакистана: Необходимо развить транспортные коммуникации между странами ОЭС

Премьер-министр Пакистана: Необходимо развить транспортные коммуникации между странами ОЭС Необходимо развить транспортные коммуникации, подписать соглашения в сфере транспорта и транзита между странами ОЭС.
В регионе
9 ноября 2023 г. 12:30
Премьер-министр Пакистана: Необходимо развить транспортные коммуникации между странами ОЭС

Необходимо развить транспортные коммуникации, подписать соглашения в сфере транспорта и транзита между странами ОЭС.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил премьер-министр переходного правительства Исламской Республики Пакистан Анвар-уль-Хак Какар, выступая на 16-м саммите Организации экономического сотрудничества в столице Узбекистана.

"Регион ОЭС богат природными ресурсами, культурным наследием, все это является основой для экономической интеграции", - сказал он.

По словам пакистанского премьера, несмотря на огромный потенциал, доля ОЭС в глобальной торговле составляет всего лишь 2%. Поэтому очень важно укреплять региональную торговлю, взаимосвязанность, транспортные коридоры.

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Версия на английском языке Caretaker PM of Pakistan: Necessary to develop transport communications among ECO countries

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