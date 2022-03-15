Премьер-министр о президенте Грузии: Надеюсь, скоро все прояснится

Вероятнее всего президент Грузии ошибается. Предполагаю, что она в замешательстве. Надеюсь, что все прояснится в ближайшее время, и вопрос решится.

Вероятнее всего президент Грузии ошибается. Предполагаю, что она в замешательстве. Надеюсь, что все прояснится в ближайшее время, и вопрос решится.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

По его словам, каждый гражданин и, в первую очередь, политические деятели должны уважать основной закон страны - Конституцию.

"В регионе протекают сложные процессы, в Украине идет полномасштабная война. Каждый член правительства считает, что президент Грузии, Верховный главнокомандующий должен находиться в стране в это время", - сказал И.Гарибашвили.

Премьер-министр отметил, что согласно конституции страны, внешняя политика определяется и осуществляется парламентом Грузии: "Соответственно, любая встреча или визит главы государства в соответствии с Конституцией должны быть согласованы с правительством Грузии".

Ранее Зурабишвили заявила, что правительство страны ограничивает ее международную деятельность, из-за чего она была вынуждена отменить рабочий визит в Париж, Брюссель, Берлин и Варшаву и посетить Европу в частном порядке для встреч с европейскими лидерами.