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Премьер-министр о президенте Грузии: Надеюсь, скоро все прояснится

Премьер-министр о президенте Грузии: Надеюсь, скоро все прояснится Вероятнее всего президент Грузии ошибается. Предполагаю, что она в замешательстве. Надеюсь, что все прояснится в ближайшее время, и вопрос решится.
В регионе
15 марта 2022 г. 14:16
Премьер-министр о президенте Грузии: Надеюсь, скоро все прояснится
Ираклий Гарибашвили

Вероятнее всего президент Грузии ошибается. Предполагаю, что она в замешательстве. Надеюсь, что все прояснится в ближайшее время, и вопрос решится.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

По его словам, каждый гражданин и, в первую очередь, политические деятели должны уважать основной закон страны - Конституцию.

"В регионе протекают сложные процессы, в Украине идет полномасштабная война. Каждый член правительства считает, что президент Грузии, Верховный главнокомандующий должен находиться в стране в это время", - сказал И.Гарибашвили.

Премьер-министр отметил, что согласно конституции страны, внешняя политика определяется и осуществляется парламентом Грузии: "Соответственно, любая встреча или визит главы государства в соответствии с Конституцией должны быть согласованы с правительством Грузии".

Ранее Зурабишвили заявила, что правительство страны ограничивает ее международную деятельность, из-за чего она была вынуждена отменить рабочий визит в Париж, Брюссель, Берлин и Варшаву и посетить Европу в частном порядке для встреч с европейскими лидерами.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri: “Prezident yanılır, anlaşılmazlıq içindədir”

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