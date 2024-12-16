Премьер-министр Кыргызстана освобожден от занимаемой должности

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Акылбека Жапарова от должности главы кабинета министров республики.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Акылбека Жапарова от должности главы кабинета министров республики.

Как передает Report , об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы кыргызского государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Акылбека Жапарова от должности председателя кабинета министров, руководителя Администрации президента Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.

Исполняющим обязанности главы кабмина назначен первый вице-премьер Адылбек Касымалиев. В соответствии с законодательством кабинет министров республики распущен не будет и продолжит работу.

Акылбек Жапаров возглавил правительство Киргизии в октябре 2021 года.