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Премьер-министр Кыргызстана освобожден от занимаемой должности

Премьер-министр Кыргызстана освобожден от занимаемой должности Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Акылбека Жапарова от должности главы кабинета министров республики.
В регионе
16 декабря 2024 г. 08:59
Премьер-министр Кыргызстана освобожден от занимаемой должности

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Акылбека Жапарова от должности главы кабинета министров республики.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы кыргызского государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Акылбека Жапарова от должности председателя кабинета министров, руководителя Администрации президента Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.

Исполняющим обязанности главы кабмина назначен первый вице-премьер Адылбек Касымалиев. В соответствии с законодательством кабинет министров республики распущен не будет и продолжит работу.

Акылбек Жапаров возглавил правительство Киргизии в октябре 2021 года.

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