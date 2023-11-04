Премьер-министр Казахстана прибыл с рабочим визитом в Китай

Глава правительства Казахстана Алихан Смаилов прибыл с рабочим визитом в Китай, где проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Глава правительства Казахстана Алихан Смаилов прибыл с рабочим визитом в Китай, где проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба казахстанского кабинета министров.

"По поручению главы государства премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов прибыл с рабочим визитом в КНР. В ходе переговоров Алихана Смаилова с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном планируется обсуждение широкого круга вопросов торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

В Шанхае Смаилов также примет участие в открытии 6-й Китайской международной выставки импортных товаров и совместно с главами делегаций других стран ознакомится с представленными на ней национальными павильонами.