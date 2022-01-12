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Премьер-министр Казахстана назвал задачу нового правительства

Премьер-министр Казахстана назвал задачу нового правительства Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на первом заседании нового кабинета заявил, что задача правительства - вывести страну из масштабного кризиса.
В регионе
12 января 2022 г. 07:32
Премьер-министр Казахстана назвал задачу нового правительства
Алихан Смаилов

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на первом заседании нового кабинета заявил, что задача правительства - вывести страну из масштабного кризиса.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Уважаемые члены правительства, мы должны оправдать высокое доверие главы государства в этот трудный для всей страны момент. Новый состав правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики, противостоять пандемии, восстановить нанесенный террористами и мародерами огромный урон и вывести страну из масштабного кризиса", - сказал он, открывая заседание.

По словам Смаилова, это очень сложные и масштабные задачи, решать которые в текущих условиях еще не выпадало ни одному правительству.

"От нашей работы ждут реальных результатов", - заключил он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики 5 января, Смаилов стал исполняющим обязанности премьер-министра, а 11 января его назначили на эту должность.

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