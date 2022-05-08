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Премьер-министр Канады прибыл в Украину

Премьер-министр Канады прибыл в Украину Премьер Канады Джастин Трюдо прибыл в украинский город Ирпень.
В регионе
8 мая 2022 г. 18:14
Премьер-министр Канады прибыл в Украину

Премьер Канады Джастин Трюдо прибыл в украинский город Ирпень.

Как передает Report, об этом сообщается на Telegram-канале главы Ирпеня Александра Маркушина.

"Он приехал в Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть весь этот кошмар. И, конечно, был шокирован. Премьер увидел сожженными и полностью разрушенными не военные объекты, а дома ирпичан, которые еще недавно радовались жизни и строили свои планы на будущее", - пишет Маркушин.

Мэр Ирпеня поблагодарил Трюдо за поддержку со стороны Канады. Он отметил, что надеется, что премьер-министр также поддержит организацию усилий украинской диаспоры в стране по восстановлению Ирпеня.

"С соответствующими официальными письмами Ирпень обратится уже в ближайшее время", - добавил Маркушин.

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