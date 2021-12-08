Премьер-министр: Грузия поддерживает диалог во имя мира и стабильности в регионе

"Грузия поддерживает диалог, который будет способствовать обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе”.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с начальником полиции Армении, генерал-майором Ваге Казаряном, который находится с официальным визитом в стране.
Он выразил готовность Грузии к активному посредничеству между двумя соседними странами.
В ходе обсуждений было затронуто успешное посредничество главы правительства Грузии в гуманитарном соглашении, достигнутом в июне этого года между Азербайджаном и Арменией.
Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.