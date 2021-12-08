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Премьер-министр: Грузия поддерживает диалог во имя мира и стабильности в регионе

Премьер-министр: Грузия поддерживает диалог во имя мира и стабильности в регионе "Грузия поддерживает диалог, который будет способствовать обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе”.
В регионе
8 декабря 2021 г. 18:55
Премьер-министр: Грузия поддерживает диалог во имя мира и стабильности в регионе

"Грузия поддерживает диалог, который будет способствовать обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с начальником полиции Армении, генерал-майором Ваге Казаряном, который находится с официальным визитом в стране.

Он выразил готовность Грузии к активному посредничеству между двумя соседними странами.

В ходе обсуждений было затронуто успешное посредничество главы правительства Грузии в гуманитарном соглашении, достигнутом в июне этого года между Азербайджаном и Арменией.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

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Версия на английском языке Prime Minister: Georgia backs regional dialogue for peace & stability
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: “Gürcüstan bölgədə sülh naminə dialoqu dəstəkləyir”

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