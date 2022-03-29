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Премьер-министр: Грузия готова внести свой вклад в региональный диалог

Премьер-министр: Грузия готова внести свой вклад в региональный диалог Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял находящегося с рабочим визитом в этой стране министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.
В регионе
29 марта 2022 г. 18:25
Премьер-министр: Грузия готова внести свой вклад в региональный диалог

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял находящегося с рабочим визитом в этой стране министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Администрацию правительства Грузии.

Стороны обсудили ситуацию в регионе. Основное внимание было уделено инициативе И.Гарибашвили “политика мирного соседства”, целью которой является создание формата диалога.

Было отмечено, что Грузия всегда поддерживала мирное сотрудничество, сосуществование на Южном Кавказе и готова внести свой вклад в региональный диалог.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir: “Gürcüstan regional dialoqa töhfə verməyə hazırdır”

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