Премьер-министр: Грузия готова внести свой вклад в региональный диалог

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял находящегося с рабочим визитом в этой стране министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял находящегося с рабочим визитом в этой стране министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Администрацию правительства Грузии.

Стороны обсудили ситуацию в регионе. Основное внимание было уделено инициативе И.Гарибашвили “политика мирного соседства”, целью которой является создание формата диалога.

Было отмечено, что Грузия всегда поддерживала мирное сотрудничество, сосуществование на Южном Кавказе и готова внести свой вклад в региональный диалог.