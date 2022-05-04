О нас
Аудио новости

Премьер-министр: Грузия готова содействовать региональному диалогу

Премьер-министр: Грузия готова содействовать региональному диалогу "Грузия всегда была сторонницей мирного сотрудничества и сосуществования на Южном Кавказе. Мы готовы содействовать региональному диалогу".
В регионе
4 мая 2022 г. 17:15
Премьер-министр: Грузия готова содействовать региональному диалогу

"Грузия всегда была сторонницей мирного сотрудничества и сосуществования на Южном Кавказе. Мы готовы содействовать региональному диалогу".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на встрече с министром обороны Армении Суреном Папикяном.

Стороны обсудили вопросы региональной безопасности, влияние продолжающейся в Украине войны на глобальную безопасность и Южный Кавказ. Была подчеркнута необходимость укрепления мира и стабильности в регионе.

В ходе беседы также была обсуждена инициатива И.Гарибашвили "Мирное соседство на Южном Кавказе". Было отмечено, что инициатива подразумевает создание диалога и формата взаимовыгодного сотрудничества для стран Южного Кавказа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке PM says Georgia ready to promote dialogue in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: “Gürcüstan Cənubi Qafqazda dialoqa yardım etməyə hazırdır”

Самое читаемое

В Украине ранения получил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
В Украине ранения получил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
1 мая 2022 г. 16:06
Путин подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС
Путин подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС
1 мая 2022 г. 15:39
В Азербайджане будут увеличены зарплаты врачей
В Азербайджане будут увеличены зарплаты врачей
2 мая 2022 г. 12:35
ВСУ уничтожили два штаба РФ: сотни погибших, возможно убит генерал
ВСУ уничтожили два штаба РФ: сотни погибших, возможно убит генерал
1 мая 2022 г. 04:06
Названы страны, в которых граждане Азербайджана стали жертвами торговли людьми - СПИСОК
Названы страны, в которых граждане Азербайджана стали жертвами торговли людьми - СПИСОК
28 апреля 2022 г. 16:34
Военные РФ В Херсоне похитили депутата
Военные РФ В Херсоне похитили депутата
1 мая 2022 г. 15:09
Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в Сумгайыте
Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в Сумгайыте
28 апреля 2022 г. 21:43
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
2 мая 2022 г. 12:57
В связи с пожаром в «Промпарке Азерсун» будет осуществлена страховая выплата
В связи с пожаром в «Промпарке Азерсун» будет осуществлена страховая выплата
29 апреля 2022 г. 10:21
В Азербайджане еще 700 услуг включены в конверт услуг по обязательному медицинскому страхованию
В Азербайджане еще 700 услуг включены в конверт услуг по обязательному медицинскому страхованию
2 мая 2022 г. 12:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi