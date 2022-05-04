Премьер-министр: Грузия готова содействовать региональному диалогу

"Грузия всегда была сторонницей мирного сотрудничества и сосуществования на Южном Кавказе. Мы готовы содействовать региональному диалогу".

"Грузия всегда была сторонницей мирного сотрудничества и сосуществования на Южном Кавказе. Мы готовы содействовать региональному диалогу".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на встрече с министром обороны Армении Суреном Папикяном.

Стороны обсудили вопросы региональной безопасности, влияние продолжающейся в Украине войны на глобальную безопасность и Южный Кавказ. Была подчеркнута необходимость укрепления мира и стабильности в регионе.

В ходе беседы также была обсуждена инициатива И.Гарибашвили "Мирное соседство на Южном Кавказе". Было отмечено, что инициатива подразумевает создание диалога и формата взаимовыгодного сотрудничества для стран Южного Кавказа.