Премьер-министр Грузии: У нас отличные отношения с Азербайджаном

"Основным направлением нашей внешней политики должна стать политика соседства".

"Основным направлением нашей внешней политики должна стать политика соседства".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на презентации 10-летнего плана действий Министерства иностранных дел.

Он коснулся добрососедских отношений с тремя соседними странами: "У нас отличные отношения с Азербайджаном, Арменией и Турцией".

Глава правительства также коснулся гуманитарного соглашения, достигнутого между Азербайджаном и Арменией благодаря успешному посредничеству Грузии: “В результате нашей успешной политики было достигнуто соглашение между нашими азербайджанскими и армянскими братьями. Этот успешный прецедент создали три соседние страны".

И.Гарибашвили подчеркнул, что Грузия должна стать одним из главных инициаторов устойчивого мира и стабильности в регионе: “Это может стать прочной основой для дальнейшего развития. Платформа, которую мы предлагаем дружественным и соседним странам, должна развиваться, и мы должны быть еще более активными в этом вопросе”.