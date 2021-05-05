Премьер-министр Грузии: У нас особое отношение к Азербайджану

У нас особое отношение к Азербайджану, особая дружба с азербайджанским народом

"У нас особое отношение к Азербайджану, особая дружба с азербайджанским народом".

Как передает местное бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на встрече со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым.

И.Гарибашвили отметил, что совершил первый официальный визит в регионе именно в Азербайджан.

По словам премьер-министра, проекты, реализованные Грузией и Азербайджаном в последние годы, заложили основу для очень стабильных и длительных отношений, партнерства и дружбы. "Наша взаимозависимость и совместные проекты дают нам мотивацию и возможность реализовывать больше проектов для дальнейшего укрепления наших двусторонних отношений".