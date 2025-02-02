Премьер-министр Грузии: Страна полностью открыта к сотрудничеству в качестве члена Совета Европы

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна полностью открыта к сотрудничеству в качестве члена Совета Европы.
Как передает местное бюро
Глава грузинского правительства отметил, что в ходе визита генерального секретаря Совета Европы в Грузию были достигнуты договорённости по конкретным вопросам:
"Парламентская ассамблея не имеет большого значения, но мы остаёмся членом Совета Европы. С генеральным секретарём мы договорились по ряду конкретных вопросов и продолжим сотрудничество с организацией", - подчеркнул Кобахидзе.
Напомним, ранее ПАСЕ приняла полномочия грузинской делегации с определёнными ограничениями, отклонив предложение об их полном лишении. В ответ правительство Грузии приостановило участие в работе ПАСЕ, потребовав прекращения "несправедливого подхода" к стране.