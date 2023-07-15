Премьер-министр Грузии раскритиковал политику НАТО по Украине

На саммите НАТО было сказано, что пока Украина воюет с Россией, она не может стать членом НАТО, говорили, что они не могут допустить третью мировую войну.

На саммите НАТО было сказано, что пока Украина воюет с Россией, она не может стать членом НАТО, говорили, что они не могут допустить третью мировую войну.

Как передает Report со ссылкой на Первый грузинский канал, об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили

"Мы слышали прямые заявления западных лидеров о том, что Украина не готова стать членом НАТО и т.д. Я не хочу больше продолжать. Реформы обсуждались и подчеркивались, когда страна находится в состоянии войны. Также было сказано, что пока Украина воюет с Россией, Украина не может стать членом НАТО. Они сказали, что мы не можем допустить Третью мировую войну, то есть НАТО и весь Запад, мир не может вступать в прямой конфликт, в военное противостояние с Россией", - сказал Гарибашвили.

По словам премьер-министра страны, Грузия проводит политику стратегического терпения, чтобы не создавать ненужных ожиданий.

"В такой ситуации, друзья, когда речь идет о стране, которая в десять раз больше нашей, стране с 40-миллионным населением и самом большом государстве в Европе, из-за этого НАТО не может предпринять действенных шагов к вступлению Украины. Мы, Грузия, должны думать в первую очередь о себе, и этот пример является уроком и для нас. Вот почему мы избрали политику стратегического терпения, что мы не должны создавать ненужных ожиданий, мы должны последовательно следовать нашей общей национальной цели постепенно приближать нашу страну к Европейскому союзу, НАТО и, в конечном итоге, стать, когда придет время, членом Европейского союза и НАТО.

Это наша основная задача", - сказал Гарибашвили.