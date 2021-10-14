Премьер-министр Грузии прокомментировал информацию о своей отставке

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опроверг информацию в местной прессе о своей отставке.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опроверг информацию в местной прессе о своей отставке.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом он заявил в ответ на вопрос журналистов.

"Хотя правящая партия и члены нашей команды неоднократно делали заявления по этому вопросу, вы продолжаете распространять дезинформацию", - сказал Гарибашвили.

Отметим, что в грузинской прессе появилась информация, что И.Гарибашвили уйдет в отставку после второго тура местных выборов. Второй тур, как ожидается, состоится 30 октября.