Премьер-министр Грузии призвал население к спокойствию

Население должно сохранять спокойствие, никакой опасности для нас нет.

Население должно сохранять спокойствие, никакой опасности для нас нет.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства, сообщает грузинское бюро Report.

Он отметил, что, несмотря на различные призывы и провокации, правящая команда обеспечит спокойствие в стране: “Мы сохраним мир, безопасность и стабильность в стране для наших граждан. Население должно сохранять спокойствие, никакой опасности для нас нет”.

Премьер-министр также отметил, что, несмотря на вызовы в регионе, для поддержания высокого экономического роста требуются совместные усилия.