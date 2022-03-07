О нас
Аудио новости

Премьер-министр Грузии призвал население к спокойствию

Премьер-министр Грузии призвал население к спокойствию Население должно сохранять спокойствие, никакой опасности для нас нет.
В регионе
7 марта 2022 г. 11:42
Премьер-министр Грузии призвал население к спокойствию

Население должно сохранять спокойствие, никакой опасности для нас нет.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства, сообщает грузинское бюро Report.

Он отметил, что, несмотря на различные призывы и провокации, правящая команда обеспечит спокойствие в стране: “Мы сохраним мир, безопасность и стабильность в стране для наших граждан. Население должно сохранять спокойствие, никакой опасности для нас нет”.

Премьер-министр также отметил, что, несмотря на вызовы в регионе, для поддержания высокого экономического роста требуются совместные усилия.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Georgian Prime Minister calls for calm among population
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri əhalini sakitliyə çağırıb

Самое читаемое

Москва отправила воевать против Украины мирных жителей Донбасса
Москва отправила воевать против Украины мирных жителей Донбасса
2 марта 2022 г. 06:12
Госслужба по ЧС: За семь дней войны погибло 2000 мирных украинцев
Госслужба по ЧС: За семь дней войны погибло 2000 мирных украинцев
2 марта 2022 г. 17:07
ВС Украины обнародовали последнюю ситуацию в зоне боевых действий
ВС Украины обнародовали последнюю ситуацию в зоне боевых действий
2 марта 2022 г. 17:40
Пентагон: Россия выпустила по Украине более 400 ракет
Пентагон: Россия выпустила по Украине более 400 ракет
2 марта 2022 г. 08:33
Генсек ООН: Украинскому народу нужен мир
Генсек ООН: Украинскому народу нужен мир
2 марта 2022 г. 23:32
Международный Суд проведет слушания по делу Украина-Россия
Международный Суд проведет слушания по делу Украина-Россия
1 марта 2022 г. 23:57
Генассамблея ООН поддержала резолюцию насчет вторжения России в Украину
Генассамблея ООН поддержала резолюцию насчет вторжения России в Украину
2 марта 2022 г. 21:14
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
1 марта 2022 г. 16:14
Глава областной администрации: В Харьковской области за сутки погиб 21 человек
Глава областной администрации: В Харьковской области за сутки погиб 21 человек
2 марта 2022 г. 11:01
Генштаб ВСУ: Потери противника составляют более 5 840 человек
Генштаб ВСУ: Потери противника составляют более 5 840 человек
2 марта 2022 г. 11:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi