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Премьер-министр Грузии приглашен в Азербайджан

Премьер-министр Грузии приглашен в Азербайджан Состоялся телефонный разговор премьер-министра Азербайджана Али Асадова с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили.
В регионе
24 февраля 2021 г. 20:38
Премьер-министр Грузии приглашен в Азербайджан

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Азербайджана Али Асадова с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Администрацию правительства Грузии.

А.Асадов поздравил И.Гарибашвили с назначением главой правительства Грузии. Он пожелал грузинскому коллеге успехов в деятельности и пригласил его с официальным визитом в Азербайджан.

Стороны выразили надежду на дальнейшее укрепление исторических добрососедских и дружественных отношений между двумя странами во всех сферах сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın baş naziri Azərbaycana səfərə dəvət olunub

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