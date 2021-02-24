Премьер-министр Грузии приглашен в Азербайджан

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Азербайджана Али Асадова с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили.

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Азербайджана Али Асадова с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Администрацию правительства Грузии.

А.Асадов поздравил И.Гарибашвили с назначением главой правительства Грузии. Он пожелал грузинскому коллеге успехов в деятельности и пригласил его с официальным визитом в Азербайджан.

Стороны выразили надежду на дальнейшее укрепление исторических добрососедских и дружественных отношений между двумя странами во всех сферах сотрудничества.