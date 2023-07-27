Премьер-министр Грузии прибыл в Китай в рабочим визитом

Грузинская делегация во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили прибыла в Китай.
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.
Официальная церемония встречи главы грузинского правительства состоялась в международном аэропорту Чэнду.
Грузинскую делегацию встретил министр образования КНР Хуай Цзиньпэн, губернатор провинции Сычуань Хуан Цян, а также посол Китая в Грузии Чжоу Циян и посол Грузии в Китае Арчил Каландия.
В рамках рабочего визита Гарибашвили примет участие в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. В этом году в играх участвуют 50 грузинских студентов.
После церемонии премьер-министр вместе с делегацией отправится в Пекин. В рамках визита запланированы двусторонние встречи на высшем уровне в Пекине и Чэнду.