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Премьер-министр Грузии прибыл в Казахстан

Премьер-министр Грузии прибыл в Казахстан Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился из Китая в Казахстан.
В регионе
1 августа 2023 г. 14:53
Премьер-министр Грузии прибыл в Казахстан

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился из Китая в Казахстан.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства.

В аэропорту Алматы Ираклия Гарибашвили встречали заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев, исполняющий обязанности мэра Алматы Алишер Абдикадиров, посол Казахстана в Грузии Малик Мурзалин и посол Грузии в Казахстане Николоз Лалиашвили.

В рамках визита глава правительства встретится с премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым.

Ираклий Гарибашвили находится в Казахстане вместе с делегацией.

Премьер-министр Казахстан посетил Грузию в конце июня 2023 года.

Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма.

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