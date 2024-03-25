Премьер-министр Грузии прибыл в Ереван

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл в Армению с официальным визитом.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл в Армению с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, его самолет приземлился в ереванском аэропорту "Звартноц".

В аэропорту Кобахидзе встретили вице-премьер Армении Тигран Хачатрян, замглавы МИД Ваан Костанян и мэр Еревана Тигран Авинян.

Премьер-министр Грузии проведет в Ереване встречи с армянским коллегой Николом Пашиняном и президентом Армении Ваагном Хачатуряном.

Премьер-министры Армении и Грузии после встречи выступят с заявлениями для СМИ.

В составе делегации, возглавляемой премьер-министром Грузии, первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Илия Дарчиашвили и т.д.