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Премьер-министр Грузии представит проекты по сотрудничеству с Азербайджаном

Премьер-министр Грузии представит проекты по сотрудничеству с Азербайджаном Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили представит на Мюнхенской конференции по безопасности мирную инициативу на Южном Кавказе, а также планы экономического развития региона.
В регионе
18 февраля 2022 г. 10:33
Премьер-министр Грузии представит проекты по сотрудничеству с Азербайджаном
Ираклий Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили представит на Мюнхенской конференции по безопасности мирную инициативу на Южном Кавказе, а также планы экономического развития региона.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил посол Грузии в Германии Леван Изория.

По его словам, на панели, в рамках которой выступит Гарибашвили, будут представлены конкретные проекты по сотрудничеству с Азербайджаном и Арменией: "В обсуждениях примут участие политики высокого уровня, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и генеральный секретарь ОБСЕ".

Л.Изория подчеркнул, что в рамках конференции запланированы двусторонние встречи высокого уровня с премьер-министром Грузии.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 18-20 февраля.

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Версия на английском языке Georgian PM to present projects on cooperation with Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri Azərbaycanla əməkdaşlığa dair layihələr təqdim edəcək

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