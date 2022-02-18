Премьер-министр Грузии представит проекты по сотрудничеству с Азербайджаном

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили представит на Мюнхенской конференции по безопасности мирную инициативу на Южном Кавказе, а также планы экономического развития региона.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили представит на Мюнхенской конференции по безопасности мирную инициативу на Южном Кавказе, а также планы экономического развития региона.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил посол Грузии в Германии Леван Изория.

По его словам, на панели, в рамках которой выступит Гарибашвили, будут представлены конкретные проекты по сотрудничеству с Азербайджаном и Арменией: "В обсуждениях примут участие политики высокого уровня, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и генеральный секретарь ОБСЕ".

Л.Изория подчеркнул, что в рамках конференции запланированы двусторонние встречи высокого уровня с премьер-министром Грузии.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 18-20 февраля.