​Премьер-министр Грузии поздравил Президента Азербайджана

24 декабря премьер-министр Грузии Георгий Гахария позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, Георгий Гахария поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности во благо азербайджанского народа, крепкого здоровья.

Глава нашего государства выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Георгий Гахария, отметив успешное развитие дружественных отношений между нашими странами в различных сферах, выразили уверенность в дальнейшем расширении связей.