Премьер-министр Грузии поздравил мусульман страны

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил мусульман страны с началом Рамазана

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил мусульман страны с началом Рамазана.

Как сообщает местное бюро Report, он пожелал мусульманам веры, терпения и достойного завершения священного месяца.

"Я очень ценю ваш большой вклад в общественную жизнь нашей общей Родины, в построение ее будущего. Ваша уникальная культура и традиции - это богатство нашей страны, неотъемлемая часть ее разнообразия", - сказал он.

И.Гарибашвили пожелал мусульманам и их семьям крепкого здоровья, благополучия и мира.