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Премьер-министр Грузии поздравил мусульман страны

Премьер-министр Грузии поздравил мусульман страны Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил мусульман страны с началом Рамазана
В регионе
12 апреля 2021 г. 21:55
Премьер-министр Грузии поздравил мусульман страны
Ираклий Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил мусульман страны с началом Рамазана.

Как сообщает местное бюро Report, он пожелал мусульманам веры, терпения и достойного завершения священного месяца.

"Я очень ценю ваш большой вклад в общественную жизнь нашей общей Родины, в построение ее будущего. Ваша уникальная культура и традиции - это богатство нашей страны, неотъемлемая часть ее разнообразия", - сказал он.

И.Гарибашвили пожелал мусульманам и их семьям крепкого здоровья, благополучия и мира.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın baş naziri ölkə müsəlmanlarını təbrik edib

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