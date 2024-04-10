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Премьер-министр Грузии посетил мечеть Джума в Тбилиси и поздравил мусульман

Премьер-министр Грузии посетил мечеть Джума в Тбилиси и поздравил мусульман Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил мечеть Джума в Тбилиси по случаю праздника Рамазан.
В регионе
10 апреля 2024 г. 16:45
Премьер-министр Грузии посетил мечеть Джума в Тбилиси и поздравил мусульман

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил мечеть Джума в Тбилиси по случаю праздника Рамазан.

Как сообщает грузинское бюро Report, он поздравил мусульман со священным праздником.

Глава правительства отметил, что люди разной этнической и религиозной принадлежности мирно сосуществуют в Грузии.

И.Кобахидзе подчеркнул, что мусульманская община Грузии внесла большой вклад в развитие страны.

В церемонии по случаю праздника Рамазан также приняли участие послы Азербайджана и Турции в Грузии Фаиг Гулиев и Али Каан Орбай, дипломаты, религиозные деятели, представители общественности.

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Версия на английском языке ФотоGeorgian PM visits Tblisi Juma Mosque and congratulates Muslims
Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanın Baş naziri Tbilisidəki Cümə məscidində olub, müsəlmanları təbrik edib

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