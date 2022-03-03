Премьер-министр Грузии подписал официальное обращение о членстве в ЕС

Подписано официальное обращение о получении Грузией статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС).

Подписано официальное обращение о получении Грузией статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС).

Как сообщает грузинское бюро Report, документ подписал премьер-министр страны Ираклий Гарибашили.

В обращении к гражданам страны он назвал этот день историческим для Грузии.

И.Гарибашвили отметил, что обращение является очередным важным шагом на пути интеграции Грузии в Европу.

Напомним, что Грузия планировала подать заявку на вступление в ЕС в 2024 году. На фоне происходящих в Украине событий соседняя страна накануне приняла решение о досрочной подаче заявки.