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Премьер-министр Грузии подписал официальное обращение о членстве в ЕС

Премьер-министр Грузии подписал официальное обращение о членстве в ЕС Подписано официальное обращение о получении Грузией статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС).
В регионе
3 марта 2022 г. 17:27
Премьер-министр Грузии подписал официальное обращение о членстве в ЕС

Подписано официальное обращение о получении Грузией статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС).

Как сообщает грузинское бюро Report, документ подписал премьер-министр страны Ираклий Гарибашили.

В обращении к гражданам страны он назвал этот день историческим для Грузии.

И.Гарибашвили отметил, что обращение является очередным важным шагом на пути интеграции Грузии в Европу.

Напомним, что Грузия планировала подать заявку на вступление в ЕС в 2024 году. На фоне происходящих в Украине событий соседняя страна накануне приняла решение о досрочной подаче заявки.

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Версия на английском языке Georgian PM signs official application for EU membership
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri Aİ-yə üzvlüklə bağlı rəsmi müraciəti imzalayıb

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