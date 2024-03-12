О нас

Премьер-министр Грузии поблагодарил Азербайджан

Премьер-министр Грузии поблагодарил Азербайджан На встрече премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с секретарем Совета безопасности Азербайджанской Республики Рамилем Усубовым обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между странами.
В регионе
12 марта 2024 г. 18:04
Премьер-министр Грузии поблагодарил Азербайджан

На встрече премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с секретарем Совета безопасности Азербайджанской Республики Рамилем Усубовым обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между странами.

Как сообщает грузинское бюро Report, стороны подчеркнули важность стратегического партнерства, а также стабильности и долгосрочного мира в регионе.

В ходе встречи также обсуждались региональные проекты.

Глава правительства Грузии поблагодарил Азербайджан за поддержку суверенитета и территориальной целостности страны. В то же время отмечена поддержка Грузией территориальной целостности Азербайджана.

На заседании присутствовал секретарь Совета национальной безопасности Грузии, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Prime Minister of Georgia thanks Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri Azərbaycana təşəkkür edib

Самое читаемое

Назначен новый генеральный директор “Азеригаз
Назначен новый генеральный директор “Азеригаз"
11 марта 2024 г. 13:14
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
TAP увеличил объемы заказов на поставку газа из Азербайджана в Европу
11 марта 2024 г. 09:59
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Лига Европы: Карабах сыграл вничью с Байером 04
ФотоЛига Европы: "Карабах" сыграл вничью с "Байером 04"
7 марта 2024 г. 23:52
Дрон стал причиной введения плана Ковер в аэропорту Пулково
Дрон стал причиной введения плана "Ковер" в аэропорту Пулково
10 марта 2024 г. 20:49
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
8 марта 2024 г. 18:56
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
10 марта 2024 г. 11:06
В Баку убит 26-летний парень
В Баку убит 26-летний парень
10 марта 2024 г. 11:40
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе Евровидение-2024
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2024"
7 марта 2024 г. 22:15
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
6 марта 2024 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi