Премьер-министр Грузии отправится в Китай с рабочим визитом

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправится с рабочим визитом вместе с делегацией в Китайскую Народную Республику 26 июля.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправится с рабочим визитом вместе с делегацией в Китайскую Народную Республику 26 июля.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

Гарибашвили вместе с мировыми лидерами примет участие в церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU в Чэнду. В этом году в Играх участвуют 50 грузинских студентов.

После церемонии открытия XXXI Всемирных студенческих игр FISU премьер-министр вместе с делегацией посетит Пекин. В рамках визита запланированы двусторонние встречи на высшем уровне в Пекине и Чэнду.