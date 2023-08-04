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Премьер-министр Грузии отправился в зону бедствия

Премьер-министр Грузии отправился в зону бедствия Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился в высокогорный курорт Шови, где накануне сошел оползень.
В регионе
4 августа 2023 г. 10:39
Премьер-министр Грузии отправился в зону бедствия

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился в высокогорный курорт Шови, где накануне сошел оползень.

Как передает Report, об этом сообщает телекомпания "Рустави 2".

В результате оползня, который сошел в Шови 3 августа около 15:00 по местному времени, погибли два человека. Разрушены мосты и повреждена дорога на въезде в Шови. Спасатели и полиция прибыли на место стихийного бедствия на вертолетах погранполиции МВД, чтобы эвакуировать людей. Уже выполнено девять эвакуационных рейсов, эвакуированы 140 человек, в том числе дети.

По последней информации, удалось найти шестерых человек из 50, которые после оползня не выходили на связь. Они в безопасности и их жизни не угрожает опасность. Где находятся остальные, пока неизвестно.

Поздно ночью в зону стихии отправилась дополнительная спасательная бригада. Мобилизована спецтехника.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri fəlakət zonasına gedib

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