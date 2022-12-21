Премьер-министр Грузии отправился в Саудовскую Аравию

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду 21 декабря отправился с делегацией в Саудовскую Аравию. В состав делегации вошли министр экономики Леван Давиташвили и министр иностранных дел Илья Дарчиашвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в среду 21 декабря отправился с делегацией в Саудовскую Аравию. В состав делегации вошли министр экономики Леван Давиташвили и министр иностранных дел Илья Дарчиашвили.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает администрация правительства.

В рамках визита у премьер-министра запланирован ряд встреч на высоком уровне.

"Целью визита является дальнейшее углубление и укрепление сотрудничества, политического диалога, с одной стороны, и с другой - дальнейшее укрепление экономических отношений и привлечение большего количества инвестиций в нашу страну. Уверен, что этот визит будет ярким и принесет конкретные, ощутимые результаты", - сказал Дарчиашвили.

Страны активно сотрудничают в сфере туризма, экономики, инвестиций и культуры.