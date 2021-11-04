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Премьер-министр Грузии обсудил вопросы безопасности на Южном Кавказе с официальным лицом США

Премьер-министр Грузии обсудил вопросы безопасности на Южном Кавказе с официальным лицом США Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с находящейся с визитом заместителем помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Эрикой Олсон.
В регионе
4 ноября 2021 г. 22:09
Премьер-министр Грузии обсудил вопросы безопасности на Южном Кавказе с официальным лицом США

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с находящейся с визитом заместителем помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Эрикой Олсон.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщает администрация правительства Грузии.

Стороны обсудили американо-грузинские отношения, политическую ситуацию в стране, гуманитарные проблемы на оккупированных территориях, безопасность на Черном море и на Южном Кавказе.

На встрече была подчеркнута важность обеспечения мира и стабильности в регионе. В этом контексте был рассмотрен новый мирный формат, предложенный Гарибашвили в ООН - Инициатива мирного соседства, и отмечена важность вовлечения США и европейских партнеров в этот процесс.

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