Премьер-министр Грузии назвал августовскую войну 2008 года "заказным предательством" режима Саакашвили.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами.

По его словам, война, начатая в 2008 году режимом Саакашвили, обернулась трагедией для страны:

"Это было заказное предательство. В принятой Советом Европы и подписанной режимом Михаила Саакашвили резолюции чётко указано, что широкомасштабные боевые действия начались именно с нападения прежнего грузинского руководства на Цхинвали".

Премьер-министр подчеркнул, что Саакашвили и его кровавый режим несут ответственность за гибель более 400 человек, оккупацию грузинских территорий и появление актов фиктивного признания сепаратистских режимов:

«Власть Саакашвили никогда не была демократической, это был режим, сформированный в результате фальсифицированных выборов».

Кобахидзе заявил, что действия Саакашвили и его команды в августе 2008 года отражали не интересы Грузии, а исключительно личные и внешние заказы:

"Это была катастрофическая авантюра, реализованная по заказу "глубинного государства". В отличие от вашего трусливого лидера, для нас каждый солдат — герой, Михаил Саакашвили".

Отметим, что 8 августа в Грузии будет отмечаться 17-я годовщина российско-грузинской войны 2008 года. По этому случаю правительство страны запланировало ряд памятных мероприятий.