О нас

Премьер-министр Грузии назвал августовскую войну 2008 года "заказным предательством" режима Саакашвили

Премьер-министр Грузии назвал августовскую войну 2008 года "заказным предательством" режима Саакашвили Премьер-министр Грузии назвал августовскую войну 2008 года "заказным предательством" режима Саакашвили.
В регионе
7 августа 2025 г. 23:53
Премьер-министр Грузии назвал августовскую войну 2008 года заказным предательством режима Саакашвили

Премьер-министр Грузии назвал августовскую войну 2008 года "заказным предательством" режима Саакашвили.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами.

По его словам, война, начатая в 2008 году режимом Саакашвили, обернулась трагедией для страны:
"Это было заказное предательство. В принятой Советом Европы и подписанной режимом Михаила Саакашвили резолюции чётко указано, что широкомасштабные боевые действия начались именно с нападения прежнего грузинского руководства на Цхинвали".

Премьер-министр подчеркнул, что Саакашвили и его кровавый режим несут ответственность за гибель более 400 человек, оккупацию грузинских территорий и появление актов фиктивного признания сепаратистских режимов:
«Власть Саакашвили никогда не была демократической, это был режим, сформированный в результате фальсифицированных выборов».

Кобахидзе заявил, что действия Саакашвили и его команды в августе 2008 года отражали не интересы Грузии, а исключительно личные и внешние заказы:
"Это была катастрофическая авантюра, реализованная по заказу "глубинного государства". В отличие от вашего трусливого лидера, для нас каждый солдат — герой, Михаил Саакашвили".

Отметим, что 8 августа в Грузии будет отмечаться 17-я годовщина российско-грузинской войны 2008 года. По этому случаю правительство страны запланировало ряд памятных мероприятий.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İrakli Kobaxidze: 2008-ci il müharibəsi “dərin dövlət”in sifarişi ilə həyata keçirilmiş xəyanət idi

Экслюзивные новости

В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20
Глава Нафтогаз о газовой сделке с Азербайджаном: Это новая страница в отношениях - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава "Нафтогаз" о газовой сделке с Азербайджаном: Это новая страница в отношениях - ЭКСКЛЮЗИВ
5 августа 2025 г. 15:07
Замминистра: Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о создании совместного IT-хаба - ИНТЕРВЬЮ
Замминистра: Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о создании совместного IT-хаба - ИНТЕРВЬЮ
4 августа 2025 г. 12:15
Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
2 августа 2025 г. 12:48
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2025 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi