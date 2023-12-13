О нас

Премьер-министр Грузии направил письмо к лидерам Евросоюза

Премьер-министр Грузии направил письмо к лидерам Евросоюза Решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата в Евросоюз станет переломным моментом не только для европейского будущего страны, но и для политики расширения ЕС.
В регионе
13 декабря 2023 г. 14:08
Премьер-министр Грузии направил письмо к лидерам Евросоюза

Решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата в Евросоюз станет переломным моментом не только для европейского будущего страны, но и для политики расширения ЕС.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в письме премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили к руководству ЕС.

"Это переломный момент для европейского будущего Грузии, так же как и для доверия к политике расширения ЕС - геостратегической инвестиции в мир, стабильность и процветание всей Европы", - сказано в письме.

Он направил письмо к президенту Евросовета Шарлю Мишелю, к главе Еврокосмиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также к главе правительства королевства Испании Пердо Санчесу, которая в этом году является страной-председателем Совета ЕС.

Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri Aİ liderlərinə məktub ünvanlayıb
Версия на английском языке Georgian PM sends letter to EU leaders

Самое важное

На капитальный ремонт автодорог на территории Абшеронского района выделено 1,2 млн манатов
На капитальный ремонт автодорог на территории Абшеронского района выделено 1,2 млн манатов
13 декабря 2023 г. 13:46
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан систематически поддерживает глобальную борьбу с изменением климата
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан систематически поддерживает глобальную борьбу с изменением климата
12 декабря 2023 г. 21:41
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти Гейдара Алиева
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с днем памяти Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 00:06
Со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева прошло 20 лет
Со дня смерти общенационального лидера Гейдара Алиева прошло 20 лет
12 декабря 2023 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева
11 декабря 2023 г. 22:07
Азербайджан официально стал хозяином СОР29
ВидеоАзербайджан официально стал хозяином СОР29
11 декабря 2023 г. 18:45
Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Сербии Александаром Вучичем один на один и в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Сербии Александаром Вучичем один на один и в расширенном составе
10 декабря 2023 г. 21:04
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Александаром Вучичем в расширенном составе
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Александаром Вучичем в расширенном составе
10 декабря 2023 г. 17:54
Президент: Поддержка странами Группы восточноевропейских государств кандидатуры Азербайджана в связи с COP29 – пример нашей дружбы
Президент: Поддержка странами Группы восточноевропейских государств кандидатуры Азербайджана в связи с COP29 – пример нашей дружбы
10 декабря 2023 г. 14:47
Президент Азербайджана в Сербии проинформировал о дальнейших планах нашей страны в энергетической сфере
Президент Азербайджана в Сербии проинформировал о дальнейших планах нашей страны в энергетической сфере
10 декабря 2023 г. 14:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi